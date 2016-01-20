路透基点：越秀集团2亿美元贷款案获10家银行超额认贷--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，越秀企 业(集团)有限公司的2亿美元三年期子弹式贷款已获得银行超额认贷，接 近筹资规模的三倍。此前在一般银团阶段已有10家银行表示参贷。 据消息人士，目前正在确定额度最终分配情况。 星展银行已全额承销该交易。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Lib or)加码196个基点，最高综合收益为206个基点。 贷款资金用于为2013年8月签署的一笔2.8亿美元三年期贷款再融资， 以及用于运营资金。2013年8月的贷款综合收益为260个基点，利率较Libo r加码240个基点。 越秀集团是广州市政府下属的一家大型国有企业。(完)