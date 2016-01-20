中国货币市场：MLF放水未改资金紧势，供给寥寥头寸难平

路透上海1月20日 - 中国银行间市场周三资金紧势未改，包括各大行在内的主要供给方出资廖廖，借钱机构早盘头寸难平，回购价格走势已失去意义。交易员称，目前来看，此前进行的数千亿MLF等投放对流动性改善作用不明显，市场仍在等待央行以其他手段救急。

华北一银行交易员表示，早盘资金紧势有增无减。“上午一点都没借到，我就纳闷了，昨天放的钱都去哪了。不管明天逆回购怎么样，得让我把今天过去吧。”

她并称，在找不到资金来源的情况下，唯有等待别无他法，可先看看午后有无转债退款，或MLF到账等新增可用资金放出来。

本周起央行采用SLO、逆回购和MLF等多种方式投放资金。其中周一进行550亿元人民币SLO(短期流动性调节工具)、周二公开市场逆回购单日净投放750亿元、4,100亿元MLF(中期借贷便利)，以及财政部800亿元国库现金定存招标。上述增量资金已达6,200亿元。

华现一银行交易员补充说，早盘大行出资极少，虽然央行已经敞开口子报送明日逆回购需求，但远水不解近渴，今日资金形势依旧严峻。

另有交易员透露，有部分机构出资意向在一个月以上，其中3-6个月占主流。但即使“又长又贵”，也因总量有限对市场整体缓解作用微弱。

政策展望方面，央行连日来多渠道放水一度令春节前降准预期大减，不过若资金这种紧势持续得不到缓解，呼吁降准的声音预计会再强烈。

中国12月金融机构外汇占款减少6,290亿元人民币，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。

中国央行周一表示，决定自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。这一措施不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0459 1.9939 +5.20

七天 2.3265 2.4199 -9.34

14天 3.1419 2.8218 +32.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4400 0.2600 +318.00

七天 3.2300 2.5000 +73.00

14天 2.9150 2.6000 +31.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0200 1.9600 +6.00

七天 2.4500 2.4400 +1.00

14天 3.2000 2.8000 +40.00

Shibor

其中:隔夜 1.9830 1.9590 +2.40

七天 2.3410 2.3160 +2.50

三个月 2.9705 2.9760 -0.55