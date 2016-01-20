《汇市简讯》美元/日圆缓慢下跌，受累于日股持续走低

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
0339GMT
* 美元/日圆触及新低117.09，因日股日经指数续跌，低见16,582点
* 日经指数日内跌452点，或2.65%，至16,597点--近期内跌势料不会减慢
* 美元/日圆稍早触及117.70，日经指数下跌盖过了薪酬结算日的影响
* 117.00下方有部分规模不大的停止单，116.50下方停止单规模更大(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选