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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 12:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆缓慢下跌，受累于日股持续走低

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* 美元/日圆触及新低117.09，因日股日经指数续跌，低见16,582点

* 日经指数日内跌452点，或2.65%，至16,597点--近期内跌势料不会减慢

* 美元/日圆稍早触及117.70，日经指数下跌盖过了薪酬结算日的影响

* 117.00下方有部分规模不大的停止单，116.50下方停止单规模更大(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李春喜)

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