更新版 1-中国数据：12月FDI同比降5.8%，今年外贸形势仍严峻--商务部

* 中国12月FDI同比降5.8%，但全年规模创新高

* 今年外贸形势仍然严峻复杂--商务部发言人

* 若1月出现出口稍微下降，也不要悲观

* 人民币汇率对外经贸影响是一把“双刃剑” (新增更多发布会内容)

路透北京1月20日 - 中国商务部周三公布，2015年12月中国实际使用外资(FDI)同比下降5.8%，但全年规模再创新高；对外非金融类直接投资（ODI）总额亦达历史高位，并逼近FDI规模。

商务部发言人沈丹阳在发布会上谈及今年中国外贸形势时并表示，仍然严峻复杂，12月的外贸好转主要出于季节性因素，预计1月出口增速会有小幅下降。

商务部数据显示，12月FDI为770.2亿元人民币(折122.3亿美元)；12月ODI为865亿元(折138.9亿美元)，同比增6.1%。而中国2015年底累计对外非金融类直接投资5.4万亿元（折8,630.4亿美元）。

“今年外贸的形势仍然是严峻复杂，我们不能仅仅看到12月份出口有增长就过于乐观了。”商务部发言人沈丹阳表示。

中国海关上周公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；而以人民币计价，中国12月出口同比则转为增长2.3%，进口同比下降4%。

他指出，12月出口增长有一个季节性集中出口的因素。春节临近，加上大家希望在2015年出口能够稍微增长一点或者少降一点，所以12月出口有一部分是在年前集中抢出来的出口，一些企业把1月出口的货物抢在2015年底前出口，“因此，不排除今年1月份出口数据不会那么漂亮。”

不过他也称，虽然2016年中国外贸面临的国内国际形势非常复杂严峻，下行压力依然很大，但是通过加快外贸结构调整动力转换等，今年外贸出口还是会有一个好的发展。

对于近期人民币汇率大幅波动，沈丹阳表示，人民币汇率对外经贸的影响是一把“双刃剑”，希望人民币能够基本稳定，并在围绕市场供求的基础上有一定的波动。

商务部此前已公布，2015年FDI金额7,813.5亿元（折1,262.7亿美元），同比增6.4%，规模再创新高。 而2015年中国对外非金融类直接投资亦创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增14.7%，实现中国对外直接投资连续13年增长，年均增幅高达33.6%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) CNFDI=ECI: 2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）