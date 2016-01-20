中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元固息债，含一至10年四个期限

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩

路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。