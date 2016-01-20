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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 12:12 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元固息债，含一至10年四个期限

路透上海1月20日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(25日)招标发行至多240亿元人民币四期债，期限包括一年、三年、五年和10年。

其中，一年期品种为该行2016年第一期第二次增发，三、五、10年分别为今年第二、三、五期固息债的第三次增发；四期债票面利率依次为2.47%、2.77%、3.01%和3.33%。

具体发行条款如下：

2016年第一、二、三、五期增发债

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招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/10年固息

招标时间 1/3年：1月25日下午14:00-15:00

5/10年：1月25日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 1月27日

起息日 1/3/5/10年：1月6日

发行期 1/26-1/27

上市日 1月29日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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