中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元固息债，含一至10年四个期限

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
路透上海1月20日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(25日)招标发行至多240亿元人民币四期债，期限包括一年、三年、五年和10年。
其中，一年期品种为该行2016年第一期第二次增发，三、五、10年分别为今年第二、三、五期固息债的第三次增发；四期债票面利率依次为2.47%、2.77%、3.01%和3.33%。
具体发行条款如下：
2016年第一、二、三、五期增发债
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招标规模上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；10年：80亿元
期限/计息方式 1/3/5/10年固息
招标时间 1/3年：1月25日下午14:00-15:00
5/10年：1月25日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 1月27日
起息日 1/3/5/10年：1月6日
发行期 1/26-1/27
上市日 1月29日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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