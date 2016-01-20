中国汇市：人民币早盘微跌期权波动率亦回落，短期汇价料续持稳

* 人民币早盘微跌，中间价续持僵

* 资金流出压力仍较大，客盘仍处于净购汇

* 人民币期权隐含波动率出现回落

* 短期汇率料续持稳

路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微跌，中间价则继续持僵。交易员称，虽客盘仍处于净购汇，但中间价重回8.11汇改前走势，即期汇价有效波动亦维持在极为狭窄区间内，凸显监管层稳定预期意图，此举也反映出当前资金流出压力仍较大，短期汇价料续持稳。

他们并指出，因人民币贬值压力仍较强，年初客户提早购汇致近期美元买盘较往年更多，但因在岸汇价持僵，而央行连续出手限制资金流出打击投机，离岸市场流动性下降，人民币期权隐含波动率 出现回落。

“现在市场又都不动了，中间价也横在那，不知道央妈是不是又要憋什么大招出来。”一中资行交易员称。

中国央行在维稳外汇市场和打击跨境套利上并未停步。继在离岸市场重拳打击人民币空头等系列举措后，央行正在对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5792元，上日收报6.5787元。今日人民币兑美元中间价 报6.5578元，上日中间价为6.5596元。人民币兑美元即期成交额 为83.76亿美元，上日半日为77.57亿美元。

全球汇市方面，美元周三回落，因原油价格跌至近13年低位，对高风险资产市场造成冲击，令日圆等避险货币再度受宠。因资金持续流出。

而港元兑美元 汇价周三续跌至7.8228，触及2007年8月来的逾八年新低，距离7.85弱方兑换保证仅差不足300个基点。 交易员称，虽然港元持续走低，但暂时还未对人民币造成明显影响，但仍需关注。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8782元,上日尾盘为6.894元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5986.5972元, 上一交易日尾盘报6.5908元。

中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。