中国汇市：人民币早盘微跌期权波动率亦回落，短期汇价料续持稳

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
* 人民币早盘微跌，中间价续持僵
* 资金流出压力仍较大，客盘仍处于净购汇
* 人民币期权隐含波动率出现回落
* 短期汇率料续持稳
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微跌，中间价则继续持僵。交易员称，虽客盘仍处于净购汇，但中间价重回8.11汇改前走势，即期汇价有效波动亦维持在极为狭窄区间内，凸显监管层稳定预期意图，此举也反映出当前资金流出压力仍较大，短期汇价料续持稳。
他们并指出，因人民币贬值压力仍较强，年初客户提早购汇致近期美元买盘较往年更多，但因在岸汇价持僵，而央行连续出手限制资金流出打击投机，离岸市场流动性下降，人民币期权隐含波动率 出现回落。
“现在市场又都不动了，中间价也横在那，不知道央妈是不是又要憋什么大招出来。”一中资行交易员称。
中国央行在维稳外汇市场和打击跨境套利上并未停步。继在离岸市场重拳打击人民币空头等系列举措后，央行正在对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5792元，上日收报6.5787元。今日人民币兑美元中间价 报6.5578元，上日中间价为6.5596元。人民币兑美元即期成交额 为83.76亿美元，上日半日为77.57亿美元。
全球汇市方面，美元周三回落，因原油价格跌至近13年低位，对高风险资产市场造成冲击，令日圆等避险货币再度受宠。因资金持续流出。
而港元兑美元 汇价周三续跌至7.8228，触及2007年8月来的逾八年新低，距离7.85弱方兑换保证仅差不足300个基点。 交易员称，虽然港元持续走低，但暂时还未对人民币造成明显影响，但仍需关注。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8782元,上日尾盘为6.894元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5986.5972元, 上一交易日尾盘报6.5908元。
中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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