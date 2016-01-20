中国债市动态：现券收益率先跌后升，MLF投放难缓资金紧绷谨慎预期加重

路透上海1月20日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率先跌后升，IRS（利率互换）亦同步上行。昨日央行逾4,000亿元的巨量MLF（中期借贷便利）资金投放后，资金紧绷不但未缓解，反而有更趋严重之势，这对债市心态的负面影响也进一步显现，谨慎预期加重令抛压增多。

交易员并指出，短期资金面已成为影响债市的首要因素，由于央行近来一直倾向于使用中短期流动性补充工具扶助资金而不是降准，市场对未来资金乐观预期也在消退，如果这一局面继续发酵，对现券的冲击难免进一步加剧，央行的态度仍是关键因素。

“(10年长债收益率)开盘下了2bp(基点)，但是后来发现钱紧，又上去了，比昨天上了2bp；不过成交不算活跃，估计都在借钱吧，”北京一券商交易员表示。

他谈到，尽管昨日有大量MLF投放，但因为是定向工具，相关银行获得资金后还是会选择囤着以提高春节前备付，“放了这么多钱，人家可以不出，不像阳光普照，感觉资金比前两天更难借。”

本周起央行采用SLO、逆回购和MLF等多种方式投放资金。其中周一进行550亿元人民币SLO(短期流动性调节工具)、周二公开市场逆回购单日净投放750亿元、4,100亿元MLF(中期借贷便利)，以及财政部800亿元国库现金定存招标。上述增量资金已达6,200亿元。

不过一级市场方面，上午招标的七年续发国债需求尚属不错，定位基本与此前市场预期接近，投标倍数也较高。 交易员认为，这表明目前配置需求仍在，若资金紧张在短期内得到遏制，债市后市依旧有机会。

北京一银行交易员则谈到，目前流动性状况靠市场自身得到有效缓解的难度已相当大，仍需央行继续施以援手，而债市之前受资金收紧影响相对较少，仍是基于较为乐观的中长期资金预期。

他并认为，若央行面对如此严峻的资金局面依旧选择逆回购、SLO以及MLF等扶助，而坚持不降准，或会进一步收紧资金预期，并可能导致债市被动降杠杆，加剧收益率上行压力。

剩余期限近10年的国债活跃券150023 最新收益率报价为2.83%/2.8210%，上日尾盘为2.80%/2.7850%。