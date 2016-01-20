重发-《分析师观点2》台湾12月外销订单创近三年最大跌幅，料央行首季再降息

(重发以润饰标题)

路透台北1月20日 - 台湾经济部周三公布，去年12月外销订单金额较上年同期跌12.3%，劣于市场预估的下跌8%，为连九个月衰退。此也是2013年2月以来的低位，当时为年减14.3%。多数分析师目前认为央行首季会再降息。

台湾2015年外销订单金额则较上年跌4.4%。

经济部表示，由于比较基数高，12月各主要接单货品年增率多呈负成长，惟传统接单货品较上月已显回升；至于各主要接单地区仅美国全年累计接单金额呈正成长。

**市场评论**

--渣打银行首席经济学家 符铭财：

中国的需求续减弱，除非中国情况有所改善，否则台湾今年第一季仍无法摆脱受中国经济下行的影响。电子产品订单方面，去年12月表现不如预期，也提前反映了淡季来临，这也显示近期电子产品消费需求不强，对台湾首季的接单不利。我们预估第一季外销订单金额的年跌幅在5%上下。经济数据不佳，通膨又温和的情况下，预期央行首季有降息半码的可能。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

12月的表现比较不如预期仍然是资通和电子产品，目前市场仍然相当担忧人民币走贬和中国放缓的情况，可能比原先的预期来得更坏。

我们预估2016年台湾的订单年衰退3-5%，主要是电子产品的需求未见明显回温，因此今年首季估计外销订单的衰退幅度可能达到二位数以上，估计要到下半年才看得到正成长。目前看来，台湾央行维持偏弱的利率和汇率是可以确定的，首季再降息机会很大。

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

由于全球景气逊于预期，台湾上月外销订单表现仍旧不如预期，初步看来上月资通讯、电子产业外销订单年衰退幅度皆超过10%，加以上半年欠缺苹果新品挹注，预计上半年外销订单表现仍会稍弱，要待3、4月以后才有机会落底，第二季初有机会因基期因素而好转，但幅度不会太大。

尽管台币持续走贬，但其他国家贬幅较台币为大，抵销台币贬值刺激出口的动能，第一季外销订单表现仍续疲弱，但目前市场不缺乏资金，且今年景气料优于去年，预期央行第一季不会再降息。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收跌0.6分，报33.826。

--台湾加权股价指数 收低1.98%，至7,699.12点。

--指标10年期公债104/12期 殖利率收跌2.35基点至0.9490%。

**相关连结**

-参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾官方此前再下修2015年经济成长率仅1.06%，创下六年的低位；鉴于疲弱的经济成长表现，台湾央行12月也连续二季度降息，冀刺激经济。