新兴汇市：油价下滑拖累亚币走跌，港元跌至逾八年低点

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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全部现汇报价 (编译 张明钧/张若琪; 审校 王洋/张荻)
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