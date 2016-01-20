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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 13:55 BJT

新兴汇市：油价下滑拖累亚币走跌，港元跌至逾八年低点

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 116.84 117.64 +0.68 +2.96 120.30

坡元 1.4376 1.4374 -0.01 -1.40 1.4175

台币 33.686 33.820 +0.40 -1.84 33.066

韩元 1213.70 1205.90 -0.64 -3.19 1174.95

泰铢 36.26 36.27 +0.03 -0.66 36.02

菲律宾披索 47.80 47.67 -0.27 -1.88 46.90

印尼卢比 13900.00 13875.00 -0.18 -0.83 13785.00

印度卢比 67.97 67.65 -0.47 -2.68 66.15

马币 4.3720 4.3650 -0.16 -1.88 4.2900

人民币 6.5791 6.5787 -0.01 -1.32 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/张若琪; 审校 王洋/张荻)

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