更新版 1-台湾股市：收盘大跌2%，因油价续跌及政府金融机构调节持股

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透台北1月20日 - 台湾股市周三收盘大跌2%，跟随亚股反映油价持续下跌的利空。此外，政府相关金融机构于总统大选后调节持股，也令投资人信心更加疲弱。
台湾加权股价指数 收跌1.98%,至7,699.12点；今日成交初值 为885.72亿台币，上交易日修正后为743.28亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，国际油价持续破底，让投资人对大陆经济放缓的疑虑更深。虽然国安基金宣示要持续护盘，但政府辖下的八大官股行库却趁着大盘反弹调节持股，影响了投资人的信心。
〞内外交迫，市场波动也变大。〞他说。
张明祥认为，大盘后市观察重点在于指数能否守稳上周五的低点7,627点，若是跌破，将引发新的一波停损卖压；明日区间暂看7,627-7,835点。
美国原油跌至2003年以来最低水平，国际能源署(IEA)之前警告称，市场可能被“供应过剩”淹没。
亚洲股市周三全线下跌，本地时间14:46，MSCI亚太明晟指数 跌2.68%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)