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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 14:56 BJT

更新版 1-台湾股市：收盘大跌2%，因油价续跌及政府金融机构调节持股

(新增评论及更新收盘)

路透台北1月20日 - 台湾股市周三收盘大跌2%，跟随亚股反映油价持续下跌的利空。此外，政府相关金融机构于总统大选后调节持股，也令投资人信心更加疲弱。

台湾加权股价指数 收跌1.98%,至7,699.12点；今日成交初值 为885.72亿台币，上交易日修正后为743.28亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，国际油价持续破底，让投资人对大陆经济放缓的疑虑更深。虽然国安基金宣示要持续护盘，但政府辖下的八大官股行库却趁着大盘反弹调节持股，影响了投资人的信心。

〞内外交迫，市场波动也变大。〞他说。

张明祥认为，大盘后市观察重点在于指数能否守稳上周五的低点7,627点，若是跌破，将引发新的一波停损卖压；明日区间暂看7,627-7,835点。

美国原油跌至2003年以来最低水平，国际能源署(IEA)之前警告称，市场可能被“供应过剩”淹没。

亚洲股市周三全线下跌，本地时间14:46，MSCI亚太明晟指数 跌2.68%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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