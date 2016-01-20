中国经济：今年计划增加在华投资的美国企业数量减少--中国美国商会

路透北京1月20日 - 中国美国商会周三称，2016年计划增加在华投资的美国企业数量减少，逾三成企业无投资扩大计划；47%的在华美企计划今年投资将低于2015年，主要原因是中国增长放缓，或者其他地区存在快速增长的市场。

中国美国商会与贝恩公司联合发布的针对在华美企2016年度中国商务环境调研报告显示，45%的受访企业表示其2015年盈利情况持平或有所减少；64%的受访企业表示2015年实现了财务盈利，这是五年来的最低水平。逾两成的在华美企预计2016年员工总数将减少。

“今年的报告显示，由于中国经济增速放缓，美国企业将调整其中国策略，以确保盈利增长。另外，我们的会员也反映了他们对于监管环境透明度、可预见性以及公平的担忧。”中国美国商会主席吉莫曼称。

该报告并指出，在华美企面临的挑战包括经济、监管和人力资源问题。中国仍是美企重点投资的对象，但增加在华投资的企业数量在减少。企业会继续在创新及人才方面投资，但会更为审慎。

调查结果显示，对在华美企来说，中国国内消费增长、中产阶级增加、互联网+和电商业务增长是主要的机会。最大的挑战在于法律法规执行不一致或不清楚，以及劳动力成本的增加。

吉莫曼并认为，去年下半年开始的人民币汇率波动对在华美企的盈利和投资计划影响并不大，“很多美国企业在中国采购、生产和销售，因此汇率变动对其在华业务的影响较小，也不是其主要考虑因素。”

未来两年，大部分受访企业对中国国内市场增长持乐观态度，但对企业在华的盈利能力保持乐观的不足一半，同时对中国经营环境中的监管环境、竞争压力和成本竞争力并不乐观。和几年前相比，77%的美企认为在中国不如以往受欢迎。