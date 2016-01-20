日本债市：小跌但脱离盘中低位，因股市下滑提升公债吸引力

日本10年期公债期货3月合约 午后上涨0.01点至149.57，早盘曾触及149.49日低。

20年期公债 收益率持平于0.925%，自日高0.935%下滑，周四财务省将进行20年期公债的月度标售。

依据日本央行购买资产计画，该行收购4,000亿日圆(34.2亿美元)的一年期至三年期公债，4,200亿日圆的三年期至五年期公债，以及4,500亿日圆的五年期至十年期公债。