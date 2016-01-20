日本债市：小跌但脱离盘中低位，因股市下滑提升公债吸引力

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
日本10年期公债期货3月合约 午后上涨0.01点至149.57，早盘曾触及149.49日低。
20年期公债 收益率持平于0.925%，自日高0.935%下滑，周四财务省将进行20年期公债的月度标售。
依据日本央行购买资产计画，该行收购4,000亿日圆(34.2亿美元)的一年期至三年期公债，4,200亿日圆的三年期至五年期公债，以及4,500亿日圆的五年期至十年期公债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.015% +1.0 -0.025%
五年期公债 0.020% +0.5 0.015%
10年期公债 0.215% +0.5 0.210%
20年期公债 0.925% +0.0 0.925%
30年期公债 1.200% -0.5 1.205%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.60 +0.04 149.56
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 刘秀红/张明钧; 审校 白云/戴素萍)
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