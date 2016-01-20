台湾债市：10年公债殖利率收在新低，因台股挫跌及20年债得标利率低于预期

* 10年券殖利率连两日收跌创历史新低 * 台股挫跌及20年债得标利率低于预期 * 明日104/12期殖利率暂看0.92-0.97% 路透台北1月20日 - 台湾10年公债 殖利率周三收在日低并创历史新低。交 易员指出，台债持续反应20年长债得标利率低于预期的利多，且国际油价续跌拖累台股重挫 ，皆带动104/12殖利率再度探底，10年、20年券间利差料续收敛，将有利104/12殖利率在低 档区间偏跌整理。 他们指出，由于全球风险性资产动荡不安，避险需求高涨令美国指标10年公债亚洲盘也 跌破2%，且随着台债殖利率曲线逐渐趋平，今天10年、20年公债间利差跌破50个基点，长券 端因市场追求收益率而走跌，也将引领104/12殖利率持续盘跌。 今日10年券104/12殖利率收在0.9490%，同创盘中及收盘新低；20年新券105/2殖利率A 05102=TWO亦收在1.41%新低。 〞多头行情还没走完，很难预测低点在哪。〞一位大型证券交易员说。 另位大型官股银行交易员指出，今日105/2因空单回补殖利率再探历史低位，10年券104 /12殖利率也跟着失守0.95%关口；不过受限于五年券104/13殖利率跌幅有限，若前端短券利 率没往下走，尾端长券利率就面临临界点。 美国公债价格周二下滑，30年期美债收益率徘徊在两个半月的最低水准附近，因美股勉 力小涨，收复因担心中国经济成长放缓和油价下挫相关的失地。指标10年期公债US10YT=RR 价格跌5/32，收益率报2.052%，较周五尾盘升2个基点。 台湾股市周三收盘大跌2%，跟随亚股反映油价持续下跌的利空。此外，政府相关金融机 构于总统大选后调节持股，也令投资人信心更加疲弱。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.60%；10年券104/ 12期殖利率则介于0.92-0.97%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.05 0.5855% 0.5850-0.5900% 6.5 10 104/12 -2.35 0.9490% 0.9490-0.9680% 330.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.4400% 10 104/12 0.9490% 5 104/13 0.5855% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)