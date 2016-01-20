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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 15:43 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收在新低，因台股挫跌及20年债得标利率低于预期

* 10年券殖利率连两日收跌创历史新低
    * 台股挫跌及20年债得标利率低于预期
    * 明日104/12期殖利率暂看0.92-0.97%

    路透台北1月20日 - 台湾10年公债 殖利率周三收在日低并创历史新低。交
易员指出，台债持续反应20年长债得标利率低于预期的利多，且国际油价续跌拖累台股重挫
，皆带动104/12殖利率再度探底，10年、20年券间利差料续收敛，将有利104/12殖利率在低
档区间偏跌整理。
    
    他们指出，由于全球风险性资产动荡不安，避险需求高涨令美国指标10年公债亚洲盘也
跌破2%，且随着台债殖利率曲线逐渐趋平，今天10年、20年公债间利差跌破50个基点，长券
端因市场追求收益率而走跌，也将引领104/12殖利率持续盘跌。 
    
    今日10年券104/12殖利率收在0.9490%，同创盘中及收盘新低；20年新券105/2殖利率A
05102=TWO亦收在1.41%新低。
    
    〞多头行情还没走完，很难预测低点在哪。〞一位大型证券交易员说。 
     
    另位大型官股银行交易员指出，今日105/2因空单回补殖利率再探历史低位，10年券104
/12殖利率也跟着失守0.95%关口；不过受限于五年券104/13殖利率跌幅有限，若前端短券利
率没往下走，尾端长券利率就面临临界点。
    
    美国公债价格周二下滑，30年期美债收益率徘徊在两个半月的最低水准附近，因美股勉
力小涨，收复因担心中国经济成长放缓和油价下挫相关的失地。指标10年期公债US10YT=RR
价格跌5/32，收益率报2.052%，较周五尾盘升2个基点。 
    
    台湾股市周三收盘大跌2%，跟随亚股反映油价持续下跌的利空。此外，政府相关金融机
构于总统大选后调节持股，也令投资人信心更加疲弱。 
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.60%；10年券104/
12期殖利率则介于0.92-0.97%间。  
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -1.05     0.5855%  0.5850-0.5900%       6.5
 10  104/12                    -2.35     0.9490%  0.9490-0.9680%     330.5
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                       1.4400%
  10    104/12                       0.9490%
   5    104/13                       0.5855%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)     

 (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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