路透基点：菜鸟网络科技贷款案在一般银团阶段获十家银行承贷--TRLPC

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国富翁沈国军筹集的5.5亿美元三年期子弹式贷款在一般银团阶段获得十家银行承贷，这笔贷款将用于投资物流初创企业--菜鸟网络科技有限公司。此为该借款人首次入市筹资，表现可谓强劲。
德意志银行和高盛是最初确定的牵头行兼簿记行、联席承销行。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点，最高综合收益为341.67个基点。
中国信达资产管理全资子公司--中国信达(香港)控股为这笔贷款提供一项卖出选择权。
该贷款设有转让给信达的卖权，是因为菜鸟还是一个初创企业，需要数年的成长方能实现盈利。
卖权实际为贷款人提供了担保，如果发生违约，贷款人可以把这笔贷款转让给中国信达(香港)控股。
沈国军持股96%的Profit Reach International是本贷款案的借款人，贷款签订日期为1月15日。
贷款资金用于为借款人向菜鸟网络注入更多股本。
阿里巴巴于2013年5月同几家物流公司合伙创设了菜鸟，即之前的中国智能物流。其它股东包括复星国际、银泰集团，而银泰正是沈国军控制下的公司。
菜鸟2013年成立时宣布，计划在未来5-8年投资1,000亿元人民币(161亿美元)。今年5月，菜鸟总裁童文红称，公司将把仓储面积在目前的基础上增加四倍，达到约500万平方米。
设立菜鸟可能会在物流方面给阿里巴巴和沈国军掌控的银泰百货带来巨大的好处。银泰百货在香港上市，沈国军持股30.20%，阿里巴巴持股10.08%。(完) (编译 白云 审校 王颖)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)