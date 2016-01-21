更正-日本股市：日经指数重挫3.7%至14个半月新低，因油价低迷打压市场(1月20日)

(更正：因英文原文有误，第二段“10月24日以来最低收位”应改为“10月31日以来最低收位”)

路透东京1月20日 - 日本股市日经指数周三跌至14个半月新低，因油价重挫打击全球市场。美国油价已跌至每桶将近27美元。

日经指数 下跌3.7%，收报16,416.19点，为2014年10月31日以来最低收位。

市场参与者称，今日大跌可能因为，随着石油储备继续贬值，急于变现的主权财富基金解除对高风险资产的投资。市场人士称，实施盯住汇率的中东国家几乎肯定都在抛售索尼 和软银 等蓝筹股。

针对索尼的抛盘从开盘一直持续至收盘，索尼股价最终收跌8%。软银也暴跌7%，触及两年半最低。

受到抛盘冲击，去年11月高调上市的日本邮政 、日本邮政银行 和日本邮政保险 均跌至纪录低位，分别收降5%、4.8%和4.2%。

东证股价指数 跌3.7%，触及14个半月最低，收于1,338.97点，33个分项指数悉数下跌。