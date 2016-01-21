更正-日本股市：日经指数重挫3.7%至14个半月新低，因油价低迷打压市场(1月20日)

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：因英文原文有误，第二段“10月24日以来最低收位”应改为“10月31日以来最低收位”)
路透东京1月20日 - 日本股市日经指数周三跌至14个半月新低，因油价重挫打击全球市场。美国油价已跌至每桶将近27美元。
日经指数 下跌3.7%，收报16,416.19点，为2014年10月31日以来最低收位。
市场参与者称，今日大跌可能因为，随着石油储备继续贬值，急于变现的主权财富基金解除对高风险资产的投资。市场人士称，实施盯住汇率的中东国家几乎肯定都在抛售索尼 和软银 等蓝筹股。
针对索尼的抛盘从开盘一直持续至收盘，索尼股价最终收跌8%。软银也暴跌7%，触及两年半最低。
受到抛盘冲击，去年11月高调上市的日本邮政 、日本邮政银行 和日本邮政保险 均跌至纪录低位，分别收降5%、4.8%和4.2%。
东证股价指数 跌3.7%，触及14个半月最低，收于1,338.97点，33个分项指数悉数下跌。
JPX-日经400指数 亦跌3.7%至12,065.32点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选