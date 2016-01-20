国际油市：供应过剩忧虑令油价重拾跌势，美国油价跌向27美元

“当前油价水准，让石油输出国组织(OPEC)成员国全都处境艰难。如今他们卖出石油是为了获得现金流，而非为了获利，”悉尼Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt说。

“美国石油生产商在拼命坚持，但我想他们也在流血，”他表示。

0625GMT，美国原油期货 跌0.97美元至每桶27.49美元，创2003年9月以来新低。

该合约周二结算价下跌0.96美元，或3.26%。

悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示，2月合约于周三到期“可能”对美国原油期货施加下跌压力，因交易商平仓。

布兰特原油期货 跌0.61美元或2.1%至每桶28.15美元，距离周一所及12年低位不远。上日结算价涨0.7%，或0.21美元。

路透周二的初步调查显示，美国上周商业原油和汽油库存均料增加，其中原油库存料增加300万桶。

美国石油协会(API)将在周三稍晚发布库存报告，美国能源资料协会(EIA)的报告将在周四公布。由于公共假期，两份报告本周均推迟一天发布。(完)

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