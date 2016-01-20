全球金市：现货金小涨，因亚股回落和油价续跌增添黄金避险魅力

0630 GMT，现货金 涨0.4%至每盎司1,091.36美元。

美国2月期金 涨0.2%至每盎司1,091.70美元。

在中国经济放缓、股市低迷以及海湾地区地缘政治冲突的担忧背景下，“黄金的避险优势再受青睐，”花旗分析师在2016年大宗商品展望报告中称。

“对于金价，地缘政治问题带来的支撑往往为时短暂，我们预计，全球宏观经济担忧将在本季度给金价带来支持，另外略显更温和的美元前景也将助力，”他们表示。

现货银 持平于每盎司14.015美元。现货钯金 跌0.7%至488.61美元。现货铂金 跌0.6%，至818.50美元，周一曾触及七年低位812.95美元。(完)

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