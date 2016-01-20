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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 14:57 BJT

标题新闻：中国12月棉花进口18.82万吨同比降28.85%，因国内外价差收窄--中国棉花网

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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