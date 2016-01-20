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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 15:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：股市、原油和美债收益率均下跌

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* 美元/日圆跌0.88%，欧元/美元上涨0.45%，澳元/美元跌0.9%，新西兰元/美元跌0.56%

* 美元/加元上涨43%，美元/马币上涨0.16%，美元/离岸人民币持平，美元/印度卢比上涨0.58%

* E迷你S&P500指数期货下跌1.64%，日经指数下跌3.7%，沪综指下跌1.05%，恒生指数下跌3.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2.76%

* 美国原油下跌3.09%，布兰特原油下跌1.95%，伦敦期铜跌0.31%，10年期美债收益率报1.9946%。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 高琦)

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