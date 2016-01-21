台湾货币市场：1月21日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北1月21日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,281.20亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)3,346.3亿台币： 01/22 5,693.00亿台币 01/25 2,736.00亿台币 01/26 5,615.50亿台币 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 7,797.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --公债还本付息50.48294亿台币： 01/22 88甲3期17息 14.1225亿台币 01/23 104甲2期1息 6.36044亿台币 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，金额300亿台币，19日标售。 --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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