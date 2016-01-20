路透基点：爱尔兰Goshawk签订4.7亿美元飞机融资--TRLPC

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，爱尔兰飞机租赁公司Goshawk Aviation Ltd已敲定4.7015亿美元的八年期贷款，在一般银团阶段吸引九家银行加入。
这九家银行分别为：东亚银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、兆丰国际商业银行、Apple Bank for Savings、彰化银行、第一银行、华南银行、合作金库银行。
法国外贸银行(Natixis)为这项分期偿还贷款担任独家牵头行兼簿记行。最高综合收益为181.67基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，平均期限为六年。
贷款将用于购买最多17架飞机，总金额最多达4.7亿美元，这其中包括已经从空客和波音买入的飞机，以及其他正在购买过程中的飞机。
飞机将作为贷款抵押品。贷款签订日期为1月8日。借款人是荷兰的Blue Agave Dutch Aviation BV。担保人是Goshawk。
总部位于都柏林的Goshawk成立于2013年11月，预定机组有56架飞机，多数已交付，总价值约为23亿美元。Goshawk的股东包括周大福企业有限公司、新创建集团有限公司和Investec Bank Plc。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。