路透基点：爱尔兰Goshawk签订4.7亿美元飞机融资--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，爱尔兰飞机租赁公司Goshawk Aviation Ltd已敲定4.7015亿美元的八年期贷款，在一般银团阶段吸引九家银行加入。

这九家银行分别为：东亚银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、兆丰国际商业银行、Apple Bank for Savings、彰化银行、第一银行、华南银行、合作金库银行。

法国外贸银行(Natixis)为这项分期偿还贷款担任独家牵头行兼簿记行。最高综合收益为181.67基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，平均期限为六年。

贷款将用于购买最多17架飞机，总金额最多达4.7亿美元，这其中包括已经从空客和波音买入的飞机，以及其他正在购买过程中的飞机。

飞机将作为贷款抵押品。贷款签订日期为1月8日。借款人是荷兰的Blue Agave Dutch Aviation BV。担保人是Goshawk。

总部位于都柏林的Goshawk成立于2013年11月，预定机组有56架飞机，多数已交付，总价值约为23亿美元。Goshawk的股东包括周大福企业有限公司、新创建集团有限公司和Investec Bank Plc。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)