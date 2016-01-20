《汇市简讯》避险环境暂时提振欧元/美元

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
0723GMT * 避险情绪略微提振欧元/美元，但仍在近来区间之内 * 投资者买入欧元/英镑是推动欧元/美元上涨的主要因素 * 流动性加剧这类资金流动的冲击 * 毫无疑问，核心的欧元空仓已经进一步解除 * 鉴于普遍的避险情绪，欧元空仓有可能进一步减少 * 上档区间可能面临压力，但持续突破不大可能。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。