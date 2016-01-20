《汇市简讯》避险环境暂时提振欧元/美元

0723GMT * 避险情绪略微提振欧元/美元，但仍在近来区间之内 * 投资者买入欧元/英镑是推动欧元/美元上涨的主要因素 * 流动性加剧这类资金流动的冲击 * 毫无疑问，核心的欧元空仓已经进一步解除 * 鉴于普遍的避险情绪，欧元空仓有可能进一步减少 * 上档区间可能面临压力，但持续突破不大可能。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 戴素萍)