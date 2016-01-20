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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 15:33 BJT

《汇市简讯》避险环境暂时提振欧元/美元

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    * 避险情绪略微提振欧元/美元，但仍在近来区间之内
    
    * 投资者买入欧元/英镑是推动欧元/美元上涨的主要因素
    
    * 流动性加剧这类资金流动的冲击
    
    * 毫无疑问，核心的欧元空仓已经进一步解除
    
    * 鉴于普遍的避险情绪，欧元空仓有可能进一步减少
    
    * 上档区间可能面临压力，但持续突破不大可能。(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜 审校　戴素萍)

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