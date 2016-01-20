更新版 1-台湾货币市场：短率稳中趋扬，外资持续汇出及银行提现令调度不易

* 外资持续汇出，隔拆利率短端略见上扬

* 调高跨年短票与RP利率，但资金取得不易 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 董永年

路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周三稳中趋扬。交易人士指出，虽然今日存单到期量大，但却没有宽松感觉。外资持续汇出以及银行提领现金等效应，让资金调度不易，隔拆利率短端略见走高。

银行交易人士表示，外资持续汇出，使得外商银行资金相对偏紧，便宜钱变少，拆款利率欲守稳低档不易。昨日标售的91天期国库券决标贴现率明显高于市场预期，即是一例。

〞有人原本跟外商银行做RP，几十亿额度都被抽走。〞一位大型银行交易人士说。

央行连续降息两次的效应，未能在市场有所反映，也使得资金调度更趋保守。

银行交易员表示，不仅是经常往来的客户，连较少往来的同业都来问有没有钱可供调度，有时甚至提早在前一天下午就来筐钱。

券商也提高跨年短票与债券RP的利率，希望能早点安排落点，但客户的意愿仍低。

〞客户没钱开高也没用。〞一大型票券商交易员说。

台湾央行周二代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.33%，高于市场预估的0.25-0.28%，惟再创低位。

今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.236% 0.234%

--隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320%

--一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.370%

**资金多缺不一**

在短票市场方面，大型票券交易商指出，感觉市场资金仍是分配不均，不过大型金融机构今日有开门买票，所以缺口很快就补平。

〞今天有点小紧，感觉没有很轻松。〞一大型票券商交易商说。

不过另一大型票券商交易员则称，今日多钱，短票卖的状况不错，但资金缺口较小。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.362%，前日0.375%；上日区间在0.30-0.40%，前日0.36-0.38%；上日成交量36.48亿台币，前日28.01亿台币。60天期上日的平均利率在0.356%，前日在0.368%，上日区间0.305-0.39%，前日0.31-0.39%；上日成交38.87亿台币，前日63.82亿台币。

今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在0.35-0.38%。

台湾央行周三称，共发行4,492.5亿台币定存单。与今日到期金额4,535.5亿台币相较，存单发行余额减43亿台币。周四存单到期金额1,281.2亿台币，周五为5,693亿。

拆款中心资料 显示，周三的超额准备为224亿台币，累积超额准备为3,917亿台币、加计前期1%的超额准备为7,161亿台币。

**跨年资金尚难取得**

债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，为提早筹措跨年资金，开出的RP利率基本上较年前高2个基点，不过客户承作意愿仍不高，以短天期为主。

一证券商交易员指出，银行端客户资金偏紧，除非利率够高，否则承做RP意愿有限。至于投信略有解钱，但调度不难。

〞投信与银行都说今年过年感觉蛮紧的，所以我们能跨尽量跨。〞证券交易员说。

一票券商交易员则称，可能受周五要交割20年公债影响，今日寿险、银行的资金都缺，投信也因为法人赎回，资金多缺不一，虽然年后RP利率开得较高，但客户没钱也做不了。

今天证券商农历年前公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，年后在0.35-0.37%，银行端农历年前在0.35-0.37%，年后在0.37-0.39%；农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.45%，年后成交靠向区间上缘。