更新版 1-台湾货币市场：短率稳中趋扬，外资持续汇出及银行提现令调度不易

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
* 外资持续汇出，隔拆利率短端略见上扬
* 调高跨年短票与RP利率，但资金取得不易 (更新拆款及央行定存单发行细节)
记者 董永年
路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周三稳中趋扬。交易人士指出，虽然今日存单到期量大，但却没有宽松感觉。外资持续汇出以及银行提领现金等效应，让资金调度不易，隔拆利率短端略见走高。
银行交易人士表示，外资持续汇出，使得外商银行资金相对偏紧，便宜钱变少，拆款利率欲守稳低档不易。昨日标售的91天期国库券决标贴现率明显高于市场预期，即是一例。
〞有人原本跟外商银行做RP，几十亿额度都被抽走。〞一位大型银行交易人士说。
央行连续降息两次的效应，未能在市场有所反映，也使得资金调度更趋保守。
银行交易员表示，不仅是经常往来的客户，连较少往来的同业都来问有没有钱可供调度，有时甚至提早在前一天下午就来筐钱。
券商也提高跨年短票与债券RP的利率，希望能早点安排落点，但客户的意愿仍低。
〞客户没钱开高也没用。〞一大型票券商交易员说。
台湾央行周二代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.33%，高于市场预估的0.25-0.28%，惟再创低位。
今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.236% 0.234%
--隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320%
--一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.370%
**资金多缺不一**
在短票市场方面，大型票券交易商指出，感觉市场资金仍是分配不均，不过大型金融机构今日有开门买票，所以缺口很快就补平。
〞今天有点小紧，感觉没有很轻松。〞一大型票券商交易商说。
不过另一大型票券商交易员则称，今日多钱，短票卖的状况不错，但资金缺口较小。
集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.362%，前日0.375%；上日区间在0.30-0.40%，前日0.36-0.38%；上日成交量36.48亿台币，前日28.01亿台币。60天期上日的平均利率在0.356%，前日在0.368%，上日区间0.305-0.39%，前日0.31-0.39%；上日成交38.87亿台币，前日63.82亿台币。
今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在0.35-0.38%。
台湾央行周三称，共发行4,492.5亿台币定存单。与今日到期金额4,535.5亿台币相较，存单发行余额减43亿台币。周四存单到期金额1,281.2亿台币，周五为5,693亿。
拆款中心资料 显示，周三的超额准备为224亿台币，累积超额准备为3,917亿台币、加计前期1%的超额准备为7,161亿台币。
**跨年资金尚难取得**
债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，为提早筹措跨年资金，开出的RP利率基本上较年前高2个基点，不过客户承作意愿仍不高，以短天期为主。
一证券商交易员指出，银行端客户资金偏紧，除非利率够高，否则承做RP意愿有限。至于投信略有解钱，但调度不难。
〞投信与银行都说今年过年感觉蛮紧的，所以我们能跨尽量跨。〞证券交易员说。
一票券商交易员则称，可能受周五要交割20年公债影响，今日寿险、银行的资金都缺，投信也因为法人赎回，资金多缺不一，虽然年后RP利率开得较高，但客户没钱也做不了。
今天证券商农历年前公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，年后在0.35-0.37%，银行端农历年前在0.35-0.37%，年后在0.37-0.39%；农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.45%，年后成交靠向区间上缘。
大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33%，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完) (审校 黄凯/张喜良)
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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