巴基斯坦北部一大学遭数名枪手袭击 已有八人遇难

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴基斯坦白沙瓦1月20日 - 巴基斯坦警方称，一伙武装分子周三袭击了巴基斯坦北部的一所大学，校内枪击仍在继续，听到两声爆炸。

媒体报导称，枪手闯入开伯尔-普赫图赫瓦省恰尔萨达的帕夏汗大学（Bacha Khan University），向教室和宿舍里的师生开枪。

警方负责人萨义德·瓦济尔（Saeed Wazir）称至少已有三名学生遇难；一名救护人员发言人称已发现八具遗体。

一名军方发言人发推文称，安全部队进入校园后已击毙四名枪手，并将武装分子围堵在校内的两个区域中。警方稍早称，据信其他枪手逃散在校内大楼的二层和三层。

瓦济尔称校内70%的学生已被解救。“所有宿舍中的学生已被疏散，但武装分子仍躲藏在校内的不同地点，一些学生和员工受困。”他表示尚不清楚枪手的具体人数。

有电视台援引安全官员的话称，一名化学教授遇难，另有50人受伤。

警方称，武装分子利用大雾爬过大学围墙，进入校内大楼后向教室和宿舍里的师生开枪。

巴基斯坦军方媒体称，部队已封锁了该校，正在进行空中监视。

电视画面显示士兵正在进入校园，多辆救护车停在学校大门外，一些家长在互相安慰。

该校英语系一名讲师Shabir Khan称枪手开枪时他正准备从宿舍去系里，“开枪时许多师生都在教室里，我不知道发生了什么，但听到一名安全官员在电话中说有多人伤亡。”(完)