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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 15:58 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，但对中国推出刺激举措的期望帮助限制跌幅

“不过，我们认为在基本面没有改善的情况下，任何涨势都只会是昙花一现。”该行称。

0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.5%至每吨4,386.50美元，上日一度上涨0.7%至每吨4,476美元，创1月8日来最高。不过铜价目前仍徘徊在2009年5月以来的低位附近。

上海期货交易所期铜合约 下跌0.3%，至每吨35,080元人民币。

中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，该公司认为未来数年铁矿石和煤炭价格不会反弹，但仍寄望铜价和油价将会反弹。由于获利大幅下降，必和必拓长期保持的派息政策料将受到影响。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/李春喜)

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