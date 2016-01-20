金属期市：伦敦期铜下跌，但对中国推出刺激举措的期望帮助限制跌幅

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“不过，我们认为在基本面没有改善的情况下，任何涨势都只会是昙花一现。”该行称。
0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.5%至每吨4,386.50美元，上日一度上涨0.7%至每吨4,476美元，创1月8日来最高。不过铜价目前仍徘徊在2009年5月以来的低位附近。
上海期货交易所期铜合约 下跌0.3%，至每吨35,080元人民币。
中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。
澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，该公司认为未来数年铁矿石和煤炭价格不会反弹，但仍寄望铜价和油价将会反弹。由于获利大幅下降，必和必拓长期保持的派息政策料将受到影响。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 王洋/李春喜)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)