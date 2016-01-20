投行观点：德意志银行将State Street Corp目标股价从68美元调降至60美元

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓与周二持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月18日 25,976,712.5 1月17日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月18日 338,356,236.2 1月17日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。