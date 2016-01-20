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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 16:05 BJT

标题新闻：印尼12月棕榈油及棕榈仁油出口量较前月增长5%至250.6万吨--印尼棕榈油协会

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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