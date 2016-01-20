人民币衍生品：资金面偏紧推高境内美元掉期曲线，期权波动率明显回落

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透北京1月20日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三上行，期权波动率 则出现回落。交易员称，由于资金面偏紧，本周掉期曲线持续上行；而在央行维稳下人民币贬值预期分化，期权波动率有所回落。
他们并表示，春节临近、企业缴税以及外汇占款减少等因素影响下，人民币资金面较为紧张。尽管央行周二再为市场注入流动性，但资金面紧张并未得到实质性缓解，若此趋势不改，掉期点子仍将上行。
“这周掉期一直在上行，还是人民币资金面紧了，这是最直接的原因。”一中资行交易员表示。
“最近有大行在sell一些期权，央行也一直在维稳，可能有些机构觉得人民币贬值到这就差不多了。”一股份行交易员称，“现在持这种观点的人不是很多，但也有报告说人民币超跌了，未来贬值空间有限。”
北京时间16:20，美元/人民币一周期掉期 报36个点子，一个月期 报169个点子，一年期 报1,170点子，较上周五分别上升45.16%、27.07%和5.41%。
而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为4.600/5.400，6个月期的平价期权 报价为4.600/5.200，较上周五均明显下行。
中国银行间市场周三资金紧势未改，包括各大行在内的主要供给方出资廖廖，借钱机构早盘头寸难平，回购价格走势已失去意义。交易员称，目前来看，此前进行的数千亿MLF等投放对流动性改善作用不明显，市场仍在等待央行以其他手段救急。
人民币兑美元即期 周三早盘微跌，中间价则继续持僵。交易员称，虽客盘仍处于净购汇，但中间价重回8.11汇改前走势，即期汇价有效波动亦维持在极为狭窄区间内，凸显监管层稳定预期意图，此举也反映出当前资金流出压力仍较大，短期汇价料续持稳。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)