人民币衍生品：资金面偏紧推高境内美元掉期曲线，期权波动率明显回落

路透北京1月20日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三上行，期权波动率 则出现回落。交易员称，由于资金面偏紧，本周掉期曲线持续上行；而在央行维稳下人民币贬值预期分化，期权波动率有所回落。

他们并表示，春节临近、企业缴税以及外汇占款减少等因素影响下，人民币资金面较为紧张。尽管央行周二再为市场注入流动性，但资金面紧张并未得到实质性缓解，若此趋势不改，掉期点子仍将上行。

“这周掉期一直在上行，还是人民币资金面紧了，这是最直接的原因。”一中资行交易员表示。

“最近有大行在sell一些期权，央行也一直在维稳，可能有些机构觉得人民币贬值到这就差不多了。”一股份行交易员称，“现在持这种观点的人不是很多，但也有报告说人民币超跌了，未来贬值空间有限。”

北京时间16:20，美元/人民币一周期掉期 报36个点子，一个月期 报169个点子，一年期 报1,170点子，较上周五分别上升45.16%、27.07%和5.41%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为4.600/5.400，6个月期的平价期权 报价为4.600/5.200，较上周五均明显下行。

中国银行间市场周三资金紧势未改，包括各大行在内的主要供给方出资廖廖，借钱机构早盘头寸难平，回购价格走势已失去意义。交易员称，目前来看，此前进行的数千亿MLF等投放对流动性改善作用不明显，市场仍在等待央行以其他手段救急。