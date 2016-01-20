更新版 1-中国汇市：人民币微收跌维持窄幅波动，短期汇价料续持稳

* 人民币微收跌，中间价续持稳

* 资金流出压力仍较大，客盘仍处于净购汇

* 人民币期权隐含波动率出现回落

* 短期汇价料续持稳 (新增评论和收盘报价)

路透北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周三微收跌，中间价续持稳。交易员称，虽客盘仍处于净购汇，但中间价重回8.11汇改前走势，即期有效波动亦维持在极为狭窄区间内，凸显监管层稳定预期意图；当前资金流出压力仍较大，加上近期股市动荡，短期汇价料续持稳。

他们并指出，因人民币贬值压力仍较强，年初客户提早购汇致近期美元买盘较往年更多，但因在岸汇价持僵，而央行连续出手限制资金流出打击投机，离岸市场流动性下降，人民币期权隐含波动率 出现回落。

“现在市场又都不动了，中间价也横在那，不知道央妈是不是又要憋什么大招出来。”一中资行交易员称。

中国央行在维稳外汇市场和打击跨境套利上并未停步。继在离岸市场重拳打击人民币空头等系列举措后，据路透昨日引述消息人士报导，央行正在对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管。

“现在市场这么稳主要是有央行在压着。现在是股市不稳，那汇市就得稳住。但是股市够呛能稳的下来，那汇市可能还得稳一段时间。”一股份行交易员称。

中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今年首批新股发行批文下发，以及港股等海外股市走势相当疲弱，令A股投资者心神不定，获利回吐抛压今日马上显现，昨日大幅反弹的大盘即偃旗息鼓，再度陷入回调。

全球汇市方面，避险货币日圆周三大涨，原油价格跌至近13年低点后，市场冒险意愿转弱，拖累美元跌至一年低点，因投资者认为美联储进一步收紧政策的机率下降。

而港元兑美元 汇价周三续跌至7.8242，触及2007年8月来的逾八年新低，距离7.85弱方兑换保证仅差不足300个基点。 交易员称，虽然港元持续走低，但暂时还未对人民币造成明显影响，但仍需关注。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5796 6.5782 -0.02% 中间价 6.5578 6.5596 0.03% 成交额 179.36亿美元 142.67亿美元 日内波动幅度(pips) 26 日高6.5781 日低6.5807 今年以来升贬幅度 -1.31% 2005年汇改以来升贬幅度 25.79% 一年期美元/人民币掉期 +1,160

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6028 6.5908 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.87 6.894 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。