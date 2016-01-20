欧元债市：10年期德债收益率降至去年5月以来最低位

“市场猜测，欧洲央行即便明天不宣布新的措施，也至少会暗示，万一通胀预期继续下降，会推出新举措，还会指出油价的进一步下跌情况，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。

德国10年期公债收益率 跌逾6个基点至0.416%，为5月初以来最低。两年和五年期德债收益率触及欧洲央行12月会议以来最低，分别为负0.408%和负0.20%。

10年期公债收益率开年以来已跌逾20个基点，因油价暴跌，而且中国经济担忧冲击全球市场，提升对避险公债的需求。

10年期欧元债收益率下降4-6个基点。其中，法国10年债收益率 降至约0.82%，创12月3日以来最低。(完)

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