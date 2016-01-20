欧元债市：10年期德债收益率降至去年5月以来最低位

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
“市场猜测，欧洲央行即便明天不宣布新的措施，也至少会暗示，万一通胀预期继续下降，会推出新举措，还会指出油价的进一步下跌情况，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。
德国10年期公债收益率 跌逾6个基点至0.416%，为5月初以来最低。两年和五年期德债收益率触及欧洲央行12月会议以来最低，分别为负0.408%和负0.20%。
10年期公债收益率开年以来已跌逾20个基点，因油价暴跌，而且中国经济担忧冲击全球市场，提升对避险公债的需求。
10年期欧元债收益率下降4-6个基点。其中，法国10年债收益率 降至约0.82%，创12月3日以来最低。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 白云/刘秀红；审校 王洋/戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。