日本经济：1月政府月报调高对工业生产的评估

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京1月20日 - 日本政府1月调高对工业生产的评估，为10个月来首见，此前企业预测生产将复苏，不过中国经济和全球金融市场动荡对展望构成风险。
政府维持对整体的评估不变，即在经济增长逐渐复苏中有一些疲弱，但在中国去年经济增长率创下25年来最低后，一些分析师的乐观看法可能有所降温。
一些分析师表示，油价跌跌不休，加上年初全球股市挫跌，也是让人担心的理由，因为这可能损及海外对日本商品的需求。
“工业生产持平，”内阁府在周三的月度经济报告中表示。
“展望未来，工业生产料将反弹，与海外经济体的逐步复苏一致。”
内阁府的评估和上个月相比为上调，上个月称工业生产疲弱。
政府维持对出口的黯淡评估，称由于中国经济放缓及忧心新兴市场，出口疲弱。
政府并维持对消费者支出持稳的评估不变。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)