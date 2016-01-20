日本经济：1月政府月报调高对工业生产的评估

路透东京1月20日 - 日本政府1月调高对工业生产的评估，为10个月来首见，此前企业预测生产将复苏，不过中国经济和全球金融市场动荡对展望构成风险。

政府维持对整体的评估不变，即在经济增长逐渐复苏中有一些疲弱，但在中国去年经济增长率创下25年来最低后，一些分析师的乐观看法可能有所降温。

一些分析师表示，油价跌跌不休，加上年初全球股市挫跌，也是让人担心的理由，因为这可能损及海外对日本商品的需求。

“工业生产持平，”内阁府在周三的月度经济报告中表示。

“展望未来，工业生产料将反弹，与海外经济体的逐步复苏一致。”

内阁府的评估和上个月相比为上调，上个月称工业生产疲弱。

政府维持对出口的黯淡评估，称由于中国经济放缓及忧心新兴市场，出口疲弱。