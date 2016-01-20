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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 17:07 BJT

《全球汇市》日圆/美元触及一年高点，市场冒险意愿随油价跌势转弱

此外，英镑在近七年低位附近挣扎，此前在周二受英国央行总裁卡尼温和评论打击。卡尼表示，并未为英国升息设定时间表，并称中国经济放缓将带来更多损害。

英镑兑美元 报1.4150，此前在周二下跌至1.4130，为2009年3月以来最低。投资者静候稍后公布的薪资和就业报告。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0956 1.0905 +0.47 +0.88 1.0860

美元/日圆 116.02 117.62 -1.36 -3.56 120.30

欧元/日圆 127.15 128.26 -0.87 -2.54 130.47

美元/瑞郎 1.0003 1.0028 -0.25 -0.15 1.0018

英镑/美元 1.4134 1.4155 -0.15 -4.10 1.4738

美元/加元 1.4685 1.4576 +0.75 +6.11 1.3839

美元/离岸人民币 6.6035 6.5900 +0.20 +0.54 6.5680

澳元/美元 0.6831 0.6903 -1.04 -6.10 0.7275

新西兰元/美元 0.6349 0.6408 -0.92 -6.97 0.6825

欧元/瑞郎 1.0961 1.0947 +0.13 +0.69 1.0886

欧元/英镑 0.7748 0.7706 +0.55 +5.17 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3480 9.3138 +0.37 +1.94 9.1705

美元/挪威克朗 8.8320 8.8061 +0.29 -0.09 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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