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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 17:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦1月20日 - 以下为丹麦丹斯克银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：延续从1.0860美元低点反弹的走势，有可能再度测试1.0985/93高位。攻克此处及1.1000水平的话将重返12月高点1.1060。目前支撑位在1.0855，然后是1.0835/05区域。唯有跌破1.0800，格局才会转弱，重新聚焦1.0711低点。

美元/日圆：昨日未能守住118.00上方的涨幅且再次跌破117.00，压力回到下档，位于116.51的低点重新成为焦点。若是跌破此处，那么在116.18的重要支撑将面临威胁，之后是2015年1月/2014年12月低点115.86/57。

英镑/美元：从上日高点1.4340大幅反转，使得汇价走势在盘中显得受抑，空方瞄准下一道支撑位1.4110，若是跌破将续跌至1.4000，唯有站上1.4340/52才有较强反弹的希望。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0954 1.0905 +0.45 +0.87 1.0860

美元/日圆 116.11 117.62 -1.28 -3.48 120.30

欧元/日圆 127.20 128.26 -0.83 -2.51 130.47

美元/瑞郎 1.0001 1.0028 -0.27 -0.17 1.0018

英镑/美元 1.4143 1.4155 -0.08 -4.04 1.4738

美元/加元 1.4678 1.4576 +0.70 +6.06 1.3839

美元/离岸人民币 6.6057 6.5900 +0.24 +0.57 6.5680

澳元/美元 0.6836 0.6903 -0.97 -6.03 0.7275

新西兰元/美元 0.6351 0.6408 -0.89 -6.95 0.6825

欧元/瑞郎 1.0956 1.0947 +0.08 +0.64 1.0886

欧元/英镑 0.7745 0.7706 +0.51 +5.13 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3474 9.3138 +0.36 +1.93 9.1705

美元/挪威克朗 8.8303 8.8061 +0.27 -0.11 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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