全球贵金属：1月19日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降0.42%

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
路透1月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较上周五持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.42%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 21,152,929.6 1月19日 21,152,929.6 1月15日 0.0 0.00%
iShares 313,606,444.7 1月19日 314,940,053.9 1月15日 -1,333,609.2 -0.42% (完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。