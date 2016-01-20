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市场报道 | 2016年 1月 20日 星期三 17:27 BJT

全球贵金属：1月19日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降0.42%

路透1月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较上周五持平；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量下降0.42%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,152,929.6 1月19日 21,152,929.6 1月15日 0.0 0.00%

iShares 313,606,444.7 1月19日 314,940,053.9 1月15日 -1,333,609.2 -0.42% (完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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