重温稿-台湾货币市场：短率稳中趋扬，外资持续汇出及银行提现令调度不易

* 外资持续汇出，隔拆利率短端略见上扬 * 调高跨年短票与RP利率，但资金取得不易 记者 董永年 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周三稳中趋扬。交易人士指出，虽然今日存单到期 量大，但却没有宽松感觉。外资持续汇出以及银行提领现金等效应，让资金调度不易，隔拆 利率短端略见走高。 银行交易人士表示，外资持续汇出，使得外商银行资金相对偏紧，便宜钱变少，拆款利 率欲守稳低档不易。昨日标售的91天期国库券决标贴现率明显高于市场预期，即是一例。 〞有人原本跟外商银行做RP，几十亿额度都被抽走。〞一位大型银行交易人士说。 央行连续降息两次的效应，未能在市场有所反映，也使得资金调度更趋保守。 银行交易员表示，不仅是经常往来的客户，连较少往来的同业都来问有没有钱可供调度 ，有时甚至提早在前一天下午就来筐钱。 券商也提高跨年短票与债券RP的利率，希望能早点安排落点，但客户的意愿仍低。 〞客户没钱开高也没用。〞一大型票券商交易员说。 台湾央行周二代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.33%，高于市场预估的0.2 5-0.28%，惟再创低位。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.236% 0.234% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.370% **资金多缺不一** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，感觉市场资金仍是分配不均，不过大型金融机 构今日有开门买票，所以缺口很快就补平。 〞今天有点小紧，感觉没有很轻松。〞一大型票券商交易商说。 不过另一大型票券商交易员则称，今日多钱，短票卖的状况不错，但资金缺口较小。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.36 2%，前日0.375%；上日区间在0.30-0.40%，前日0.36-0.38%；上日成交量36.48亿台币，前 日28.01亿台币。60天期上日的平均利率在0.356%，前日在0.368%，上日区间0.305-0.39%， 前日0.31-0.39%；上日成交38.87亿台币，前日63.82亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关 后的成交利率则在0.35-0.38%。 台湾央行周三称，共发行4,492.5亿台币定存单。与今日到期金额4,535.5亿台币相较， 存单发行余额减43亿台币。周四存单到期金额1,281.2亿台币，周五为5,693亿。 拆款中心资料 显示，周三的超额准备为224亿台币，累积超额准备为3,917亿台币 、加计前期1%的超额准备为7,161亿台币。 **跨年资金尚难取得** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，为提早筹措跨年资金，开出的RP利率基本上较 年前高2个基点，不过客户承作意愿仍不高，以短天期为主。 一证券商交易员指出，银行端客户资金偏紧，除非利率够高，否则承做RP意愿有限。至 于投信略有解钱，但调度不难。 〞投信与银行都说今年过年感觉蛮紧的，所以我们能跨尽量跨。〞证券交易员说。 一票券商交易员则称，可能受周五要交割20年公债影响，今日寿险、银行的资金都缺， 投信也因为法人赎回，资金多缺不一，虽然年后RP利率开得较高，但客户没钱也做不了。 今天证券商农历年前公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，年后在0.35-0.37%， 银行端农历年前在0.35-0.37%，年后在0.37-0.39%；农历年前公司债RP主要成交在0.40-0.4 5%，年后成交靠向区间上缘。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区 间落在0.25-0.33%，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年 成交仍少。(完) (审校 黄凯/张喜良)