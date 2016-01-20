版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 18:08 BJT

标题新闻：伊朗石油部通讯社Shana称，委内瑞拉寻求在石油市场与伊朗展开更多合作

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐