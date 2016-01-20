亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐上日涨幅收跌逾2%，受油价下跌拖累

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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“油价重又承压，是日股、美元和胶价遭遇急剧抛压的主要原因，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说。
“对中国经济增长放缓的担忧也是抛压背后的原因，”他说。
美元/日圆在伦敦时段于一年来首次跌破116日圆，触及115.97日圆的低点。
日圆走强使以日圆计价的资产相对更贵。
“只要油价继续下跌，胶市就可能维持偏空势头，”Yoshida说。
新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶合约 最新报每公斤108.5美分，下跌0.2美分。
上海期交所5月期胶合约 涨50元，收报每吨10,265元人民币。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/白云; 审校 李春喜/蔡美珍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)