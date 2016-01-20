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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 18:14 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐上日涨幅收跌逾2%，受油价下跌拖累

“油价重又承压，是日股、美元和胶价遭遇急剧抛压的主要原因，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida说。

“对中国经济增长放缓的担忧也是抛压背后的原因，”他说。

美元/日圆在伦敦时段于一年来首次跌破116日圆，触及115.97日圆的低点。

日圆走强使以日圆计价的资产相对更贵。

“只要油价继续下跌，胶市就可能维持偏空势头，”Yoshida说。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶合约 最新报每公斤108.5美分，下跌0.2美分。

上海期交所5月期胶合约 涨50元，收报每吨10,265元人民币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/白云; 审校 李春喜/蔡美珍)

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