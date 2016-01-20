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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 18:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌近1%，受疲弱出口数据拖累

“棕榈油的下跌在很大程度上是受出口数据的影响。”吉隆坡一交易商说道。

来自ITS数据显示，马来西亚1月1-20日棕榈油出口较上月同期减少8.5%，Societe Generale de Surveillance公布数据为减少10.5%。

据路透市场分析师王涛称，从技术图表看，棕榈油或进一步降至支撑位2,430马币。

此外在相关市场上，美国原油期货跌至每桶28美元下方的2003年9月来最低，受累于挥之不去的供给过剩忧虑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦)

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