马来西亚期市：棕榈油期货下跌近1%，受疲弱出口数据拖累

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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“棕榈油的下跌在很大程度上是受出口数据的影响。”吉隆坡一交易商说道。
来自ITS数据显示，马来西亚1月1-20日棕榈油出口较上月同期减少8.5%，Societe Generale de Surveillance公布数据为减少10.5%。
据路透市场分析师王涛称，从技术图表看，棕榈油或进一步降至支撑位2,430马币。
此外在相关市场上，美国原油期货跌至每桶28美元下方的2003年9月来最低，受累于挥之不去的供给过剩忧虑。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)