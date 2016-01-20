香港个股：昆仑能源预计去年净利大幅下降，受累于油价大跌和汇兑损失

路透香港1月20日 - 中国石油 旗下天然气终端业务分支--昆仑能源 周三称，预计2015年度净利大幅下降，因油价大跌和录得较大的汇兑损失。

昆仑能源在联交所一份声明称，盈利下降的主要原因是国际油价大幅下滑导致原油销售收入大减，而油价低位震荡亦令到国内“以气代油”业务开发困难，中国经济增速放缓导致天然气消费增长回落。

此外，公司海外油田所在地哈萨克斯坦的货币坚戈和人民币兑美元的贬值，亦带来较大的汇兑损失。

该公司于2015年上半年净利按年下降39%至19.21亿港元，受累于上游勘探与生产业务由盈转亏及LNG加工业务亏损明显扩大。

汤森路透综合15名分析师预测，昆仑能源去年净利39.45亿港元，较上一年56.1亿港元，下降30%。

该股周三收跌6.51%，报5.17港元。（完）

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