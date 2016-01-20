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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 18:52 BJT

东南亚股市：油价下跌掼压能源股；新加坡股市创下8月来最大单日跌幅

越南股市 收低1.2%。

区域基金流动情况不一，外资连续第10天卖超马来西亚 股市，卖超金额为2.89亿马币(6,582万美元)，泰国股市 则获外资温和买超6,300万泰铢(174万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 307.49 -6.52 -2.08 -7.61 332.82

新加坡 2559.77 -78.70 -2.98 -11.20 2882.73

马来西亚 1618.83 -10.39 -0.64 -4.35 1692.51

泰国 1248.98 -17.03 -1.35 -3.03 1288.02

印尼 4427.99 -63.75 -1.42 -3.59 4593.01

菲律宾 6259.61 -97.44 -1.53 -9.96 6952.08

越南 529.44 -6.33 -1.18 -8.56 579.03

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译/审校 戴素萍/李婷仪)

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