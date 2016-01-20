东南亚股市：油价下跌掼压能源股；新加坡股市创下8月来最大单日跌幅

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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越南股市 收低1.2%。
区域基金流动情况不一，外资连续第10天卖超马来西亚 股市，卖超金额为2.89亿马币(6,582万美元)，泰国股市 则获外资温和买超6,300万泰铢(174万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 307.49 -6.52 -2.08 -7.61 332.82
新加坡 2559.77 -78.70 -2.98 -11.20 2882.73
马来西亚 1618.83 -10.39 -0.64 -4.35 1692.51
泰国 1248.98 -17.03 -1.35 -3.03 1288.02
印尼 4427.99 -63.75 -1.42 -3.59 4593.01
菲律宾 6259.61 -97.44 -1.53 -9.96 6952.08
越南 529.44 -6.33 -1.18 -8.56 579.03
(完)
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法股CAC-40指数 (编译/审校 戴素萍/李婷仪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)