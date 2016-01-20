版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 20:30 BJT

国际油市：终端交货活动繁忙为燃料油市场提供支撑--交易商

路透新加坡1月20日 - 交易商表示，亚洲燃料油现货价差继续处于升水，尽管流入新加坡的套利船货让供应库存逐渐回升。

尽管新加坡库存再度回补供应，另一位交易商称，终端站交货运作吃紧为新加坡燃料油市场提供支撑，市况反映出码头交货价格相当强劲。

根据汤森路透Oil Research and Forecasts上周的评估，1月抵达东亚的燃料油预计总共在750-800万公吨之间。

新加坡定价窗口没有现货交易回报。

380cst燃料油现货价差小幅收窄，至较新加坡报价每吨升水0.69美元，较周二收盘下跌0.28美元。

380cst燃料油近月跨月价差仍持平于周二结算价，为每吨较新加坡报价贴水0.25美元。3月-4月跨月价差略收窄0.50美元，至每吨较新加坡报价贴水1.50美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校　戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐