国际油市：终端交货活动繁忙为燃料油市场提供支撑--交易商

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透新加坡1月20日 - 交易商表示，亚洲燃料油现货价差继续处于升水，尽管流入新加坡的套利船货让供应库存逐渐回升。
尽管新加坡库存再度回补供应，另一位交易商称，终端站交货运作吃紧为新加坡燃料油市场提供支撑，市况反映出码头交货价格相当强劲。
根据汤森路透Oil Research and Forecasts上周的评估，1月抵达东亚的燃料油预计总共在750-800万公吨之间。
新加坡定价窗口没有现货交易回报。
380cst燃料油现货价差小幅收窄，至较新加坡报价每吨升水0.69美元，较周二收盘下跌0.28美元。
380cst燃料油近月跨月价差仍持平于周二结算价，为每吨较新加坡报价贴水0.25美元。3月-4月跨月价差略收窄0.50美元，至每吨较新加坡报价贴水1.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)