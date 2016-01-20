国际油市：亚洲石脑油裂解价差连二日上涨，但欠缺明确方向

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周三为连续第二天上涨，升至每吨108.20美元的五个交易日高位，交易商和产业消息人士表示，但市场仍震荡，没有明确的方向。
韩国Lotte Chemical购入3月上半月交运的石脑油船货。
交易商预估其价格为较日本成本加运费报价每吨贴水约3.50美元，为韩国自去年9月以来最低，但这可能无法获直接证实。
一新加坡产业消息人士表示，“市场反反覆覆，没有方向。”
在新加坡现货市场上，中国石油向Petco出售辛烷值95汽油，船期为2月4-8日，价格为每桶47美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)