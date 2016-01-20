国际油市：亚洲石脑油裂解价差连二日上涨，但欠缺明确方向

路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周三为连续第二天上涨，升至每吨108.20美元的五个交易日高位，交易商和产业消息人士表示，但市场仍震荡，没有明确的方向。

韩国Lotte Chemical购入3月上半月交运的石脑油船货。

交易商预估其价格为较日本成本加运费报价每吨贴水约3.50美元，为韩国自去年9月以来最低，但这可能无法获直接证实。

一新加坡产业消息人士表示，“市场反反覆覆，没有方向。”

在新加坡现货市场上，中国石油向Petco出售辛烷值95汽油，船期为2月4-8日，价格为每桶47美元。(完)

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