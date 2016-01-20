国际油市：柴油价格下跌或提振需求，惟供应充沛

路透新加坡1月20日 - 交易商周三表示，柴油价格因原油价格下跌而走跌，可望提振地区需求，尽管充沛的供应可能远远满足可能增加的需求。

今年第三季澳洲方面的柴油需求可能升高，因全球石油交易商维多公司为大股东的Viva Energy，计划为其Geelong炼厂进行维修。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能出售6.5万吨的500ppm含硫柴油给Litasco，船期为2月24-26日，每桶较中东报价升水1.10美元，较稍早出售的2月初装运船货高出0.10美元。

MRPL并已出售4万吨的航煤给维多，船期为3月1-3日，每桶较新加坡报价贴水1.30-1.35美元，这较先前出售的船货少了约0.40美元。

在新加坡现货市场，有四笔柴油交易，没有航煤交易。(完)

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