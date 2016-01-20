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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 02:32 BJT

标题新闻：全球精炼铜市场2015年1-10月供应过剩6万吨，上年同期为供应短缺48.5万吨－ICSG

国际铜业研究组织(ICSG)
    
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