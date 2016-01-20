芝加哥期市：CBOT玉米期货升至四周高位，因回补空头和技术性买入

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小涨，收在约一个月最高水准，交易商称，因回补空头和技术性买入，受助于美国玉米出口需求增加。

近月CBOT-3月玉米连续第六日上涨，累计攀升4.8%，这是9月来最大升幅。

在近日原油 等其他商品下跌之际，玉米价格攀升。投资人本周买入玉米期货，卖出小麦和大豆期货，因CBOT市场间的套利交易。

投资者继续出脱空头押注，投机性投资者持有的玉米净空头头寸已处于接近纪录水准。玉米价格持于包括50日移动均线在内的多个关键移动均线之上，3月合约离周二日内高位3.69-1/2美元只差1个跳动点。

CME Group数据显示，上日未平仓合约下跌3,204口，表明有空头回补交易。

稍早美国农业部数据显示，本周有第三批“限时抢购”的逾10吨美国玉米售出，而韩国在隔夜买入美国玉米。

玉米期货走高也引发一轮美国农户卖出，使一些美国加工厂和出口终端的玉米现货基差受压。

近月CBOT-3月玉米合约 上涨1美分，结算价报每蒲式耳3.68-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为290,021口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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