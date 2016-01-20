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市场报道 | 2016年 1月 21日 星期四 06:22 BJT

加拿大股市：下跌1.3%且触及2012年低位，因油价续跌和加国央行不减息

路透多伦多1月20日 - 加拿大主要股指周三大跌1.3%，在盘中降至近三年半低位后缩减跌幅，受累于油价节节下跌和加拿大央行决定不减息。

加拿大主要股指在盘中大跌近4%，因能源股和金融股下跌，重压大盘。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌159.13点，或1.33%，报11,843.11点，盘中跌至2012年8月3日来最低11,531.22点。

10大类股中有九种收低，材料股逆势走高，受助于金矿股走坚。

银行和其他金融类股大跌1.8%。能源股下挫1.3%，工业股挫跌1.4%。

加拿大央行周三决定维持利率不变，尽管经济增长放缓，但因预计加元疲弱、之前的利率下调、财政刺激措施和美国经济强劲将有助于经济，央行此次选择耐心等待。 (完)

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