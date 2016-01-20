加拿大股市：下跌1.3%且触及2012年低位，因油价续跌和加国央行不减息

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
路透多伦多1月20日 - 加拿大主要股指周三大跌1.3%，在盘中降至近三年半低位后缩减跌幅，受累于油价节节下跌和加拿大央行决定不减息。
加拿大主要股指在盘中大跌近4%，因能源股和金融股下跌，重压大盘。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌159.13点，或1.33%，报11,843.11点，盘中跌至2012年8月3日来最低11,531.22点。
10大类股中有九种收低，材料股逆势走高，受助于金矿股走坚。
银行和其他金融类股大跌1.8%。能源股下挫1.3%，工业股挫跌1.4%。
加拿大央行周三决定维持利率不变，尽管经济增长放缓，但因预计加元疲弱、之前的利率下调、财政刺激措施和美国经济强劲将有助于经济，央行此次选择耐心等待。 (完)
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。