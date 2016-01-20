日韩经济指标预测--1月21日-1月28日****

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日当周 1月20日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,231 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超7,465 1月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月22日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.6 1月25日当周 1月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差3,797 出口(较上年同期) -- -3.3% 进口(较上年同期) -- -10.2% 1月25-26日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +1.3% (较上年同期) -- +2.7% 1月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 103 1月27日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 -- -1.0% 1月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 71 2300 韩国工业生产(较上年同期) 12月 -- -0.3% 工业生产(较上月) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 12月 -- -2.9% 所有家庭支出(较前月) -- -2.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 -- +0.1% 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 -- +0.1% 东京地区整体CPI -- 持平 2330 日本求才求职比 12月 -- 1.25 失业率 -- 3.3% 2350 日本工业生产 12月初值 -- -0.9% 一个月预估值 -- +0.9% 两个月预估值 -- +6.0% (完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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