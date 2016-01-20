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亚洲 | 2016年 1月 21日 星期四 06:38 BJT

****日韩经济指标预测--1月21日-1月28日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
     

    1月18日当周
   
    1月20日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周         --   买超3,231
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --   卖超7,465
    
    1月21日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月22日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       1月初值         --        52.6
    
    1月25日当周
    
    1月24日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                      12月          --   逆差3,797
             出口(较上年同期)                                    --       -3.3%
             进口(较上年同期)                                    --      -10.2%
    
    1月25-26日
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季          --       +1.3%
                              (较上年同期)                       --       +2.7%
    
    1月26日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                         1月          --         103
    
    1月27日(三)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                  12月          --       -1.0%
    
    1月28日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 2月          --          71
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                  12月          --       -0.3%
             工业生产(较上月)                                    --       -2.1%
             服务业产出(较前月)                                  --       +0.1%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)              12月          --       -2.9% 
  
             所有家庭支出(较前月)                                --       -2.2%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月        --       +0.1%
             全国整体CPI                                         --       +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            1月          --       +0.1%
             东京地区整体CPI                                     --        持平
    2330 日本求才求职比                            12月          --        1.25
             失业率                                              --        3.3%
    2350 日本工业生产                           12月初值         --       -0.9%
             一个月预估值                                        --       +0.9%
             两个月预估值                                        --       +6.0% 
(完)

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