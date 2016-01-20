澳新经济指标预测--1月21日-1月28日****

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日当周 1月21日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- -3.0% 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +0.5% (较上年同期) -- +9.3% 1月22日(五) 暂无重要经济指标 1月25日当周 1月25日(一) 暂无重要经济指标 1月26日(二) 暂无重要经济指标 1月27日(三) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 正10 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.1% 2000 新西兰央行利率决议 -- 2.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 -- 48.6 出口(亿新西兰元) -- 40.8 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差7.79 截至12月的一年 -- 逆差36.8 1月28日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- 持平 进口物价 -- +1.4% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +1.8% (完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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