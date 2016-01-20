全球贵金属：1月20日SPDR黄金持仓增加0.36%，或2.38吨

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透1月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二的657.92吨增加0.36%，至660.30吨。
以盎司计，其黄金持仓量 从周二的21,152,929.59盎司，升至21,229,449.21盎司。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。