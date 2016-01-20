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市场报道 | 2016年 1月 21日 星期四 07:13 BJT

全球贵金属：1月20日SPDR黄金持仓增加0.36%，或2.38吨

路透1月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二的657.92吨增加0.36%，至660.30吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周二的21,152,929.59盎司，升至21,229,449.21盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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