欧洲经济指标预测--1月21日-1月28日****

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月18日当周
1月21日(四)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正50 正49
0745 法国企业景气指数 1月 正103 正103
1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 1月 0.05% 0.05%
(存款利率) 负0.30% 负0.30%
1500 欧元区消费者信心指数 1月 负5.7 负5.7
1月22日(五)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.3 51.4
服务业PMI 50.2 49.8
综合PMI -- 50.1
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2
服务业PMI 55.6 56.0
综合PMI -- 55.5
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2
服务业PMI 54.2 54.2
综合PMI 54.2 54.3
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 103.5 135.57
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差53.81
0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.3% +1.7%
(较上年同期) 4.3% +5.0%
扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +1.7%
(较上年同期) +3.5% +3.9%
1月25日当周
1月25日(一)
0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 -- 108.7
现况指数 -- 112.8
预期指数 -- 104.7
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- +4.6%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.2%
经季节调整工业销售(较前月) -- +2.0%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +1.6%
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.3%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.8%
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差33.1
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负7
1月25日-2月2日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 1月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +4.5%
1月26日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差31.44
1月26-29日
0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -3.5%
1月27日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 -- 正1.66
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 -- 正9.4
0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +4.5%
0745 法国消费者信心指数 1月 -- 正96
0900 意大利企业信心指数 1月 -- 104.1
消费者信心指数 -- 117.6
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 12月 -- 44.960
1月28日(四)
0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 12月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.3%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.1%
1000 欧元区企业景气指数 1月 -- 正0.41
经济景气指数 -- 正106.8
工业景气指数 -- 负2.0
服务业景气指数 -- 正13.1
消费者信心指数 -- 负5.7
消费者通胀预期指数 -- 正3.6
生产者通胀预期指数 -- 负3.0
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.2%
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。